Torneo delle Regioni, Puglia travolgente contro il Molise

Noto, 13 aprile 2025 – Le selezioni giovanili della Puglia rispondono con determinazione nella seconda giornata del Torneo delle Regioni in corso in Sicilia, riscattando le difficoltà dell’esordio. Le vittorie nette delle rappresentative Under 15 e Under 17 contro il Molise rilanciano le speranze di qualificazione, mentre la Juniores conquista un pari che mantiene vive le ambizioni. A riposo oggi la Femminile, attesa domani dal decisivo confronto con la Calabria.

UNDER 15 – MOLISE-PUGLIA 0-5

Inizia nel migliore dei modi la giornata della Puglia, con l’Under 15 che travolge il Molise con un netto 5-0. La formazione allenata da Marcello Protopapa sblocca il risultato già al 5’ con Diofebo, raddoppia con Perdonò prima dell’intervallo e dilaga nella ripresa con Di Mauro, Rizzo su rigore e Impalea.

“Mi aspettavo una reazione d’orgoglio – ha dichiarato Protopapa – perché la sconfitta contro la Liguria è stata bugiarda. Ho lavorato sulla mentalità e cambiato nove giocatori: ho ricevuto risposte importanti”.

UNDER 17 – MOLISE-PUGLIA 0-3

Vittoria convincente anche per l’Under 17, che si impone con un perentorio 3-0. I gol di Keita, Mastrovito e Sall certificano il successo. “Oggi i ragazzi hanno fatto una grande prestazione – ha commentato il tecnico Gioacchino Prisciandaro – Ho cambiato modulo e ho visto una squadra più compatta e determinata. Domani sarà decisiva”.

UNDER 19 – MOLISE-PUGLIA 0-0

Più equilibrata la sfida della Juniores, che chiude sullo 0-0. Buon ritmo e diverse occasioni non sfruttate per i ragazzi di Vincenzo Tavarilli, che domani dovranno superare la Calabria per puntare alla qualificazione.

Tutte le selezioni pugliesi, dunque, si giocheranno il tutto per tutto domani nell’ultima giornata dei gironi, con l’obiettivo di staccare il pass per la fase playoff del torneo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author