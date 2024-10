Bari, il dopofestival delle Regioni. Emiliano: “Grazie ai pugliesi”

Bari – In 40mila dal Villaggio delle Regioni, in 5mila nei teatri del capoluogo: è il bilancio della terza edizione del festival delle Regioni. Staffetta con il Veneto di Luca Zaia per il 2025, tra le eredità anche il libro verde sui giovani con la firma del Capo dello Stato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author