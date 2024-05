Torricella, Giochi del Mediterraneo: c’è la firma del sindaco Turco

Si è tenuto nei giorni scorsi l’incontro tra il sindaco di Torricella, Francesco Turco, e il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, Massimo Ferrarese, per la firma della convenzione inerente i lavori da 2 milioni di euro per il Palazzetto dello Sport.

Il provvedimento riguarda gli interventi di riqualificazione della struttura in vista dell’importante evento sportivo di rilievo internazionale e, nello specifico, la realizzazione di spazi attrezzati per ospitare le gare ufficiali ed internazionali di diverse discipline sportive tra cui il tiro a segno con pistola ad area compressa, pugilato e lotta. Il progetto prevede, inoltre, anche la ristrutturazione dell’area circostante esterna alla struttura sportiva con interventi di decoro urbano, installazione di panchine e piantumazione di nuovi alberi.

“Stiamo lavorando con molta attenzione e determinazione per rispettare il cronoprogramma dei lavori che prevede il completamento dell’intera opera entro il mese di luglio del prossimo anno e sono pienamente convinto che riusciremo a raggiungere questo grandioso traguardo. I Giochi del Mediterraneo rappresentano per la nostra comunità una preziosa opportunità, un importante momento di crescita e sviluppo economico, sociale e culturale. Sento il dovere di ringraziare il Commissario Straordinario dei Giochi, Massimo Ferrarese, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto e, ovviamente, l’intera Amministrazione ed i nostri tecnici comunali per l’impegno profuso e la straordinaria collaborazione” ha commentato il sindaco di Torricella, Francesco Turco.

