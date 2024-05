Volley, Rafael Pasqual a luglio sarà in Salento in veste di coach

Lecce – Il più grande giocatore di pallavolo di tutti i tempi, o certamente uno tra i più grandi, sarà a luglio nel Salento per un camp estivo. E’ lui stesso, come sentito dal uso annuncio social, a comunicarlo. Rafael Pascual il prossimo luglio sarà infatti a Santa Maria di Leuca per il Volley Camp Nuzzosan 2024. Con lui il CT della nazionale italiana maschile di volley Ferdinando Fefè De Giorgi, Camillo Placì e tanti altri protagonisti del mondo della pallavolo italiana e mondiale. Pasqual oltre ai trofei sportivi vinti può vantare onorificenze ricevute può vanta dal Re Juan Carlos, oltre alla medaglia d’argento del “Real Orden del Merito Deportivo“, conferitagli nel 1996, e la medaglia d’oro del medesimo ordine. Insomma il Salento si appresta ad accogliere a luglio il gota della pallavolo mondiale per un’estate indimenticabile per tutti gli appassionati.

