Sicolo al Durum Days: ‘Dare risposte ai produttori di grano’

“Il Durum Days di Foggia è stato un momento importante e qualificato di confronto sul futuro della cerealicoltura. Il CREA ha dato un contributo molto significativo rispetto all’importanza della ricerca, per migliorare le rese e le produzioni, renderle più resistenti, fornendo un impulso decisivo per l’innovazione. Le rassicurazioni fatte pervenire dal ministro Lollobrigida e dal sottosegretario La Pietra rispetto al prossimo avvio di Granaio Italia sono una notizia positiva”. Lo ha dichiarato Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani.

”CIA Agricoltori Italiani di Puglia auspica che il Governo, anche alla luce di quanto è emerso durante il Durum Days di Foggia, voglia avviare al più presto il Registro Telematico e tutte le misure di Granaio Italia, come dagli accordi scaturiti da oltre 6 mesi di interlocuzione con il sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, che ha sempre assicurato la massima collaborazione. Occorre dare risposte ai produttori di grano italiano e ai consumatori della filiera grano-pasta”, aggiunge Sicolo.

”La ricerca, l’innovazione e lo sviluppo come primo e fondamentale presupposto hanno la giusta redditività per le aziende agricole. Oggi la redditività non è garantita, per questo motivo le semine diminuiscono, le difficoltà economiche aumentano per tutto il settore, così come i costi di produzione. Occorre uscire al più presto da questa tempesta perfetta e programmare il futuro della cerealicoltura e di tutta l’agricoltura italiana sulla base di regole certe, che vengano rispettate da tutti gli anelli della filiera nello stesso modo in cui sono rispettate, con sacrifici enormi e grande rigore, da tutti i nostri agricoltori”, conclude Gennaro Sicolo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author