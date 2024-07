Caldo, risale termometro in Puglia: previsti 38° a Foggia e Taranto

Si espande sul Mediterraneo occidentale l’anticiclone Nord africano che riporterà il termometro a salire sensibilmente. Andrà meglio sulle aree costiere, con temperature sui 32° con circolazione spesso nord-occidentale e ventilazione tra il moderato e a tratti forte sul versante Adriatico e localmente in aree interne avvertito in spazi più aperti. Sono le precisioni di Francesco Galasso per Antenna Sud.

Picchi di 40° in Capitanata entro domenica 28, compreso Foggia città, ma dalla prossima settimana ci sarà una lieve diminuzione e una ventilazione nord-occidentale a tratti forte. Il caldo si farà percepire specie nelle aree più interne con punte di 35°, 38° tra Foggia e Taranto.

All’orizzonte, probabile il ritorno di temporali a sviluppo pomeridiano entro sabato 3 agosto con un lieve calo termico. Difficilmente nei valori massimi e per tanti giorni scenderanno sotto i 30° soprattutto nelle zone interne. Le minime saranno comprese di 22° / 23° in questo weekend, ma da lunedì in poi ritorneranno ad attestarsi sui 26° / 28°, come avevamo già sperimentato giorni fa con alti tassi di umidità.

