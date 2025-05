In arrivo al porto di Bari la Sos Humanity 1 con 104 migranti

BARI – Sono 104 i migranti che a bordo della Sos Humanity 1 sono diretti al porto di Bari. Qui arriveranno domani mattina intorno alle 8. La nave umanitaria ha soccorso i migranti domenica scorsa nel Mediterraneo. Si tratta di 12 minori non accompagnati, un neonato, un’ottantina di uomini e il resto sono donne. Secondo quanto spiega Sos Humanity sui social, i migranti si trovavano su due diverse imbarcazioni “inadatte alla navigazione” e nessuno dei migranti avrebbe indossato giubbotti di salvataggio.

Lo scalo marittimo barese, assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco della nave, si trova “oltre 1.100” dal luogo del salvataggio. Nel corso delle operazioni un naufrago è stato evacuato “per motivi medici e portato in ospedale”. Il 40 per cento dei migranti resterà nel capoluogo pugliese. Gli altri saranno distribuiti in diverse zone della Puglia

