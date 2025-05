Salute, test rapidi per HIV e IST con LILA fino al 26 maggio

Ha preso lunedì 19 maggio, e proseguirà fino al 26 maggio, la Settimana Europea del Test (European Testing Week), un’iniziativa promossa da EUROtest che coinvolge oltre cinquanta Paesi della regione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di effettuare test gratuiti e anonimi per HIV, epatiti virali e altre infezioni sessualmente trasmissibili (IST).

Lo slogan della campagna, “Test, Treat, Prevent”, sottolinea la necessità di agire con tempestività per una diagnosi precoce, un accesso immediato alle terapie e una corretta informazione sulla prevenzione.

Tra le organizzazioni italiane più attive, la LILA, Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS, partecipa anche quest’anno potenziando la propria offerta di servizi in sei città: Bari, Cagliari, Como, Milano, Torino e Trento, con 25 appuntamenti per un totale di 96 ore di test. Saranno proposti test rapidi salivari o capillari, completamente anonimi e gratuiti, per l’individuazione di HIV, HCV e sifilide, accompagnati da colloqui informativi e counselling pre e post test.

In caso di esito reattivo, i partecipanti saranno accompagnati verso i percorsi di conferma e presa in carico presso i servizi pubblici, garantendo assistenza continuativa e sostegno psicologico.

L’iniziativa intende anche spingere le istituzioni a migliorare l’accesso ai test, eliminando ostacoli come burocrazia, ambienti discriminatori, mancanza di anonimato e costi. Secondo i promotori, non sapere di aver contratto un’infezione rappresenta un pericolo non solo per il singolo, ma anche per la collettività.

Particolarmente rilevante è il messaggio U=U (Undetectable = Untransmittable), che indica come chi ha una carica virale non rilevabile grazie ai trattamenti antiretrovirali non trasmetta il virus dell’HIV, anche in caso di rapporti non protetti. Analogamente, le moderne terapie per epatite B permettono un controllo efficace della malattia, mentre da epatite C si può guarire completamente con i farmaci attualmente disponibili.

La European Testing Week è anche uno strumento utile per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite, tra cui la sconfitta delle grandi infezioni mondiali. Tuttavia, secondo l’ultimo rapporto dell’ECDC, l’area UE/SEE non è ancora sulla strada giusta per centrare questi traguardi, motivo per cui si chiede un maggiore impegno da parte delle autorità politiche.

Per consultare il calendario completo degli appuntamenti della LILA durante la settimana europea dei test, è possibile visitare il sito ufficiale dell’organizzazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author