Tacente: “A Salvini chiederò fondi per Taranto e le sue infrastrutture”

Il candidato sindaco: “Servono interventi per strade, allagamenti, collegamenti e rilancio del porto”

In occasione della visita in città di Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il candidato sindaco Francesco Tacente è pronto a sollecitare interventi concreti in materia di mobilità, sicurezza stradale e infrastrutture strategiche per lo sviluppo di Taranto.

Tacente, a capo della coalizione civica “MeglioTaranto”, sottolinea come l’obiettivo del suo progetto amministrativo sia quello di superare le divisioni ideologiche per puntare a un “buon governo” basato su relazioni istituzionali efficaci, tanto con il Governo nazionale quanto con quello regionale.

“Do il benvenuto al Ministro Salvini e ai cittadini di Terra Jonica che sostengono con convinzione il nostro progetto. Per noi, la priorità è amministrativa, prima ancora che politica, e ci rivolgiamo a tutte le forze che condividono l’idea di una Taranto più efficiente, equa e moderna”, ha dichiarato Tacente.

Al centro delle richieste al ministro, l’accelerazione dei lavori per l’ammodernamento della stazione ferroviaria di Taranto, il potenziamento dei collegamenti ferroviari, soprattutto nella stagione estiva, e misure dedicate al rilancio del porto. Tacente chiede inoltre risorse mirate per la manutenzione della rete stradale cittadina, con particolare attenzione alle periferie.

Tra le emergenze citate anche la messa in sicurezza della SS100, nel tratto compreso tra Mottola e San Basilio, spesso teatro di incidenti gravi, e la necessità di avviare opere di collettamento delle acque meteoriche per mitigare i rischi di allagamento nei quartieri di Talsano e Paolo VI.

“Taranto ha bisogno di risposte concrete, non di promesse. Spero che il Ministro Salvini voglia condividere con noi questa visione, orientata allo sviluppo e alla giustizia territoriale”, ha concluso Tacente.

