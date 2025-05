Bando per 134 giovani pugliesi: nasce il Servizio Civile Regionale

BARI – Dodici mesi per 1145 ore annue e con un’indennità mensile da 507 euro. Sono queste le condizioni del nuovo avviso pubblico rivolto a 134 giovani pugliesi nella prima sperimentazione di Servizio civile regionale, all’interno dei nodi di Galattica – Rete Giovani Puglia. Entra così nel vivo il nuovo progetto della Regione Puglia che punta a intercettare i neet, i ragazzi che non studiano e non lavorano. I volontari, una volta sottoscritto il contratto, saranno chiamati a seguire corsi di formazione generale come quelli relativi al loro progetti d’impiego organizzati direttamente dalla Regione e per 80 ore annue. Due saranno i ragazzi per ciascuno dei 67 Comuni pugliesi coinvolti. In tutto, una dotazione finanziaria complessiva da poco più di un milione di euro. Obiettivo: costruire una rete di giovani impegnati nell’animazione territoriale al fine di favorire il coinvolgimento dei ragazzi nei nodi della rete Galattica e fornire loro l’opportunità di accrescere le loro competenze trasversali e civiche

