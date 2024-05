Volley C/F, Dinamo Molfetta: ultimo atto in trasferta con Zest

Ultimo atto di una stagione dalle diverse sfaccettature, vissuta tra alti e bassi, ma che ha portato la Dinamo CAB Molfetta ad una riconferma nel campionato di Serie Nazionale di Serie C, la partecipazione alla Coppa Puglia e in ultimo ad affrontare i playoff promozione.

E dunque, alle 18.30 di sabato 18 maggio al PalaFiori di Terlizzi, le ragazze del coach Michele Drago sfideranno la capolista ASD Zest. Come si accennava, si tratta dell’ultima giornata di questi playoff prima del “rompete le righe”, in cui le ragazze in maglia arancio proveranno a tenere testa a una formazione attrezzata come quella terlizzese, sempre più proiettata verso il salto di categoria.

Coach Drago, rispetto all’ultima uscita contro l’ASEM, ha recuperato alcune delle atlete falcidiate da guai fisici, ma potrebbe, tuttavia, continuare ad affidarsi alle atlete meno utilizzate in questa stagione che ben hanno figurato sabato scorso contro la compagine baresi. Affrontare l’ASD Zest non è mai facile, non lo è stato durante questa stagione: l’unica vittoria la Dinamo l’ha ottenuta proprio in trasferta al Pala Fiori.

Era il dicembre scorso quando le ragazze in maglia arancio riuscirono ad aggiudicarsi il match al tiebreak. Successivamente solo insuccessi per la compagine molfettese, sia in regular season, sia in Coppa Puglia che all’andata nei playoff.

Uscire a testa alta, così come fatto nell’ultima gara contro le baresi, provando ad esprimere una buona pallavolo e provando a congedarsi nel migliore dei modi con il proprio pubblico è uno degli obiettivi della Dinamo Molfetta, per un match che si annuncia avvincente in ogni caso ma che, a questo punto della stagione, ha davvero poco da dire.

