Volley C/F, la Dinamo Molfetta chiuse la stagione con un ko

La stagione della Dinamo CAB Molfetta è praticamente ai titoli di coda. Contro l’ASD Zest è andata in scena l’ultimo match di una stagione altalenante, ma che ha portato ai playoff promozione e a disputare la Coppa Puglia.

Seppure con zero punti in classifica, coach Michele Drago, che ha preso la squadra a circa due mesi e mezzo dal termine, si è detto soddisfatto per aver incontrato una società solida e delle ragazze volenterose. Dunque, se il futuro sarà tutto da scrivere, nel presente le ragazze in maglia arancio si sono congedate dinanzi al proprio pubblico con una prestazione che, almeno nei primi due set, non ha permesso al Terlizzi di avere vita facile.

Al Pala Fiori la gara è terminata 3-0 per le padrone di casa che hanno chiuso la fase successiva alla regular season in testa alla classifica con 30 punti.

ASD ZEST-DINAMO CAB MOLFETTA 3-0 (25-23; 25-23; 25-14)

Dinamo CAB Molfetta: Abbattista (palleggiatrice) – Fracchiolla (opposto) – Lazzizzera/Mastropasqua (centrali) – Parisi/Zakrajšek (schiacciatrici) – Panunzio (libero). All. Drago.

ASD Zest: Lapenna (palleggiatrice) – Dominko (opposto) – Di Leo/Gabriele (centrali) – Altamura/Da Pisa (schiacciatrici) – Massaro (libero). All. Addati.

Coach Drago schiera inizialmente il sestetto titlare con le uniche due eccezioni al palleggio, con Abbattista al posto di Cosentino, e tra le laterali con Zakrajšek al posto di Cervelli. Una formazione che il coach ha rivisto a ogni set con una girandola di sostituzioni che ha permesso a tutte le atlete del roster di alternarsi nell’ultimo match stagionale.

Parte bene la Dinamo nei primi due set che con il medesimo risultato ha tenuto le avversarie sul filo del match, praticamente in bilico sino agli ultimissimi istanti. Nel primo, le ragazze in maglia arancio con coraggio e determinazione hanno affrontato la capolista Terlizzi non permettendo loro mai di incrementare il proprio vantaggio e cedendo soltanto nel finale sul 25-23.

Secondo set fotocopia del primo e che ha trovato tutta la soddisfazione del coach Michele Drago. Buona partenza, tanta attenzione in tutti i fondamentali e squadra ancora in crescita rispetto alle altre prestazioni. Anche il secondo set si è rivelato combattutissimo tra due formazioni che si sono affrontate a viso aperto, senza calcoli di alcun genere. Ad avere la meglio, sempre nel finale, è stata la squadra di coach Addati che si è imposta sulla Dinamo con risultato di 25-23.

Tutt’altra storia nel terzo e ultimo set: Drago ha cambiato ancora formazione trovando un Terlizzi abile a sfruttare la forza del proprio roster. Sull’8-1, sotto di sette lunghezze, la Dinamo ha provato a reagire, recuperando punti, ma abbastanza velocemente le padrone di casa hanno chiuso anche il terzo set sul risultato di 25-14.

Nel post match a prendere la parola è stato Michel Drago, dettosi soddisfatto per la gara disputata. «Abbiamo disputato un match buono per larghi tratti – ha affermato – a cui ho dato a tutte la possibilità di giocare, cambiando volutamente formazione ad ogni set. In due mesi mezzo ho notato certamente dei miglioramenti nella squadra, che pian piano ha iniziato a rispondere, non dimenticando che in quest’ultima parte della stagione siamo andati a confrontarci con compagini che lottano per il salto di categoria, sicuramente ben attrezzate. Per l’anno prossimo vedremo, ma sicuramente posso valutare positiva la mia esperienza con questa squadra, a prescindere dai risultati che non sono arrivati per tanti motivi»

