Volley A2/F, Melendugno: confermata la giovanissima Chiara Biesso

Seconda conferma in casa Narconon Melendugno: è la giovanissima Chiara Biesso. “Insieme a Chiara costruiremo muri invalicabili per qualsiasi schiacciata avversaria! Non vediamo l’ora di rivederti in campo per difendere i nostri colori”, si legge in una nota del club.

“Sono molto contenta di poter continuare il mio percorso sportivo a Melendugno – ha dichiarato la stessa Chiara Biesso dopo la conferma -. Quando la società mi ha proposto il rinnovo del contratto, ho accettato senza esitazione alcuna. Ho ancora tanto da imparare, e credo che Melendugno sia il posto ideale per crescere tecnicamente e allo stesso tempo vivere serenamente la quotidianità grazie all’affetto della società e dei tifosi. La salvezza nel campionato appena passato è stata il giusto riconoscimento al duro lavoro svolto quotidianamente in palestra. Lo scorso anno, il mio primo in A2, è stato un po’ sfortunato causa due infortuni che mi ha tenuto fuori dal campo per un bel po’. Non vedo l’ora di tornare nel Salento per ricambiare la fiducia che mi è stata data!”

