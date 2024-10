Volley B1/F, Star Bisceglie torna da Fasano con l’amaro in bocca

La Star Volley Bisceglie esce dal difficile campo del Fasano con l’amaro in bocca, dopo una prestazione di livello che avrebbe meritato, almeno, di arrivare al tie-break. Nonostante la prova di carattere contro una delle favorite per la promozione in A2, le nerofucsia di coach Breviglieri non sono riuscite a migliorare la loro posizione in classifica. Tuttavia, le numerose certezze emerse dalla sfida lasciano ben sperare per il futuro: la squadra ha mostrato personalità e una buona organizzazione di gioco, nonostante il cambio forzato nel delicato ruolo di libero, con Minervini a sostituire l’infortunata Quarto.

La partita è stata intensa, con il primo set vinto con autorità dalla Star Volley (21-25). Nel secondo, le biscegliesi sono andate vicine alla vittoria, arrivando sul 23-24, ma Fasano ha ribaltato la situazione, vincendo 26-24 e segnando di fatto il punto di svolta del match. Nel terzo parziale, il Fasano ha preso il controllo nonostante un tentativo di rimonta delle ospiti (25-19). Il quarto set è stato combattuto fino alla fine, con la Star Volley avanti in vari momenti, ma due set ball sprecati hanno permesso a Fasano di chiudere il match sul 26-24.

Nonostante la sconfitta, la partita ha dimostrato le grandi potenzialità del gruppo, che esce a testa alta dal confronto contro una delle squadre più forti del campionato.

Fasano-Star Volley Bisceglie 3-1

Fasano: Negro 7, Botarelli 28, Albano 5, Campana 4, Martillotti 17, Vinciguerra 3, Vittorio (libero), Maiorano 5, Soleti 3, Di Coste. N.e.: Mearini, De Dominicis (libero). All. Totero.

Star Volley Bisceglie: Del Federico 1, Adubea 23, Civardi 12, Panucci 10, Cometti 11, Torre 7, Minervini (libero), Ba, Solarino. N.e.: Losciale, Colucci, Luzzi (libero). All. Breviglieri.

Arbitri: Magrone e Peragine.

Parziali: 21-25; 26-24; 25-19; 26-24.

Durata set: 27’, 35’, 28’, 32’. Totale: 2 ore e 2 minuti.

