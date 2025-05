Foggia, rubano tablet e mance in un pub: video del furto sui social

Due giovani, un uomo e una donna, sono entrati nel locale The Fox di Foggia, ordinando un panino. Durante l’attesa, hanno approfittato di un momento di distrazione per rubare un tablet per le ordinazioni e un salvadanaio con le mance destinate al personale. Il furto è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza del locale.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato Alessandro, 28 anni, titolare dell’hamburgheria, che ha diffuso un video con le immagini del furto sui propri canali social, oscurando momentaneamente i volti dei responsabili. “Se non tornate con quello che avete rubato, pubblicherò il filmato integrale: siete la vergogna di Foggia”, ha scritto in un messaggio rivolto direttamente ai due autori del gesto.

“Il furto è avvenuto un sabato sera di due settimane fa – ha spiegato –, ma ho deciso di rendere pubbliche le immagini solo da un paio di giorni. Non voglio denunciare il danno economico in sé, quanto il gesto: hanno sottratto le mance di ragazzi che lavorano onestamente”.

Il locale, aperto nel 2019, rappresenta per Alessandro la sua prima esperienza imprenditoriale. “Foggia è sempre stata difficile, ma ora è arrivata a un punto di non ritorno. Non c’è più niente da dire”, ha concluso con amarezza. Le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto. Le indagini sono in corso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts