Volley B1/F, playoff: sconfitta amara per la PPV Fasano

Il Tenaglia Altino espugna al tie-break il Salvemini di Fasano dopo una rimonta clamorosa e prenota un posto in Serie A2. Gara spettacolare quella andata in scena nel palazzetto fasanese dinanzi a un grande pubblico accorso per questo particolare impegno sportivo che di fatto sanciva l’ultima gara casalinga della Pantaleo.

Una sconfitta amara per le gialloblu di coach Paolo Totero, che dopo i primi due set perfetti cominciavano ad assaporare il dolce gusto della vittoria. Ma nel terzo e decisivo parziale, le ospiti cambiavano marcia e dopo un lunghissimo punto a punto finale riuscivano ad accorciare lo svantaggio. Punto della discordia ottenuto dalle abruzzesi a seguito di una clamorosa svista arbitrale che faceva infuriare le fasanesi. Nel quarto set le ragazze di coach Emiliano Giandomenco continuavano a giocare al massimo livello riducendo al minimo la percentuale di errore, ed approfittando di un vistoso calo nervoso delle gialloblu, pareggiavano i conti portando la gara al tie-break finale. Rimonta che metteva in difficoltà le padrone di casa che dopo un iniziale equilibrio cedevano alla maggior lucidità e precisione dell’Altino che chiudeva il match portando a casa i primi due punti di questi play off promozione.

“Non ho nulla da rimproverare alle ragazze – afferma coach Paolo Totero –. In settimana hanno lavorato tantissimo disputando una grandissima partita. Alla fine, ha vinto chi ha sbagliato meno e chi ha mantenuto i nervi saldi. Credo che il grande pubblico del Salvemini abbia potuto godere di un grande spettacolo messo in campo da due grandi roster. Ora testa alla prossima gara per continuare al meglio questi play-off”.

Prossimo impegno a Jesi cont la Pieralisi: la priorità e solo una, vincere 3-0. “Avremmo voluto congedarci dal nostro pubblico con una vittoria – afferma la schiacciatrice fasanese Valentina Martilotti -, purtroppo non ci siamo riuscite. Credo che però la gara sia stata bellissima e avvincente. Abbiamo pagato un pò di nervosismo, ma siamo rimaste in gara fino alla fine. Adesso ci prendiamo qualche ora di tranquillità e da martedì ci rimetteremo a lavoro per preparare al meglio la gara con Jesi”.

Nota di merito al numerosissimo pubblico che ha gremito in ogni ordine di posto il Salvemini per questo appuntamento e durante tutta la stagione appena conclusa.

Pantaleo Podio Volley Fasano-Tenaglia Altino Volley 2-3 (25/19, 25/20, 24/26, 22/25, 15/11)

Pantaleo Podio volley Fasano: Antonaci , Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro, Marsengo, Rizzo, Barbolini, Albano, Martilotti, Pisano, Soleti. All. Totero.

Tenaglia Altino Volley: Ferrara, Da Camillis, Giordano, Giubilato, Cometti, Corti, Montechiarini, Orazi, Angeloni, Ricci, Giometti, Micheletti, Tega, Pili. All. Giandomenco.

Arbitri: Lorenzo De Luca e Giulio Bolici.

