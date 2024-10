Volley A3/M, Castellana Grotte: “solo” un punto dal derby barese

Il derby del Pala Capurso va ai padroni di casa, ma sono tanti gli spunti e le sensazioni positive in casa New Mater. Barbone: “Concento e soddisfatto. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo ora continuare a lavorare e seguire il nostro percorso di crescita”

Un punto su un campo decisamente complicato, l’essere andati due volte in vantaggio in trasferta, il recupero fisico di atleti come Casaro, Carta e Marra (46 punti in tre), l’impressione di poter dire la propria fino in fondo: sono questi i tratti positivi che la Bcc Tecbus Castellana Grotte di coach Giuseppe Barbone porta via dal debutto nel campionato nazionale serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile. Sul campo della Jv Gioia del Colle, nel derby pugliese giocato domenica 20 ottobre 2024 al Pala Capurso, la formazione gialloblù ha ceduto solo al tie break: 3-2 il risultato finale (23-25, 25-20, 19-25, 25-17, 15-8) in un match contraddistinto dal grande equilibrio.

Cappadona in regia, Casaro opposto, capitan Zornetta e Carta schiacciatori, Marra e Ciccolella centrali, Guadagnini libero: sono i titolari scelti da coach Barbone per l’esordio ufficiale stagionale. A gara in corso spazio anche per Renzo. I 21 punti di Nicolò Casaro (top scorer per la Bcc Tecbus), i 4 ace di Carta e i 3 muri di Marra (anche loro in doppia cifra, rispettivamente con 14 e 11 punti), i 9 muri di squadra e i 5 punti di Cappadona al debutto assoluto in serie A3 sono le evidenze sul tabellino finale della New Mater.

Tante sensazioni positive e perfino qualche rammarico, insomma, per un Castellana che ha saputo trovare a Gioia anche quel rendimento dal punto di vista fisico che finora era stato il punto dolente della preseason.

