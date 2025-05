Martina Franca, prime multe a chi non pulisce deiezioni canine

Sono state elevate le prime cinque sanzioni per violazione degli obblighi di pulizia delle deiezioni canine negli spazi pubblici. I controlli, effettuati dalla Polizia Locale con il supporto delle Forze dell’ordine, sono scattati in seguito all’ordinanza sindacale n. 13 del 30 aprile 2025, firmata dal sindaco Gianfranco Palmisano.

Il provvedimento, in vigore da fine aprile, impone ai proprietari dei cani non solo l’obbligo di raccogliere immediatamente le deiezioni, ma anche di essere dotati di una bottiglietta, spruzzatore o contenitore d’acqua per diluire e pulire le superfici interessate, comprese le aree riservate ai cani, anche quando l’animale si trova libero.

Gli agenti della Polizia Locale hanno sorpreso alcuni cittadini che non rispettavano le nuove disposizioni, lasciando i rifiuti organici degli animali in strada senza provvedere alla pulizia. Per loro è scattata la sanzione amministrativa prevista dall’ordinanza.

L’iniziativa nasce a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, preoccupati per le condizioni igieniche degli spazi pubblici e per il persistente disagio olfattivo, accentuato durante la stagione calda e in assenza di piogge.

L’obiettivo dell’ordinanza è duplice: tutelare il decoro urbano e garantire un livello adeguato di igiene nelle zone frequentate da animali e persone. Le attività di controllo continueranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione ai quartieri dove si sono registrate maggiori criticità.

