Barletta, prime richieste di Ragno? Tre ex Brindisi nel mirino

Continua a lavorare sottotraccia il Barletta. Dopo le parole di Romano durante 1503 – Disfida in Campo, con il numero uno che ha confermato l’interesse concreto per Mateus Da Silva, i biancorossi avrebbero messo nel mirino tre ex Brindisi: il difensore Quint Jansen e gli attaccanti Nicola Citro e Marko Rajkovic. Tre vecchie conoscenze di Nicola Ragno, sempre in pole per sedersi sulla panchina del Barletta in vista della prossima stagione.

