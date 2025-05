Salento, arrestato 30enne sorvegliato speciale per furti seriali

I carabinieri di Aradeo hanno arrestato un 30enne del basso Salento. L’uomo, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è accusato di sei furti aggravati in concorso, avvenuti tra dicembre 2024 e gennaio 2025 in abitazioni e attività commerciali di Seclì, Aradeo e Cutrofiano.

L’indagine, condotta attraverso videosorveglianza, riscontri e riconoscimenti fotografici, ha permesso di ricostruire una lunga scia di reati. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato si sarebbe introdotto in tre abitazioni private, sottraendo televisori, computer e attrezzature da giardinaggio, e successivamente in tre supermercati, da cui avrebbe asportato alimenti e alcolici per un valore complessivo di oltre mille euro.

Terminate le formalità, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce.

