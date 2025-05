Fasano, alla Juniores Cup anche due giovani biancazzurri

Due giovani calciatori del Fasano protagonisti nel corso della 9° edizione della Juniores Cup, competizione che ha avuto luogo in Toscana tra il 12 e il 17 maggio in cui si sono sfidate le selezioni dei nove giorni della LND. Nella rappresentativa del Girone H, infatti, il selezionatore Domenico Vitti ha convocato il centrocampista Endri Kola, classe 2007 e capitano della selezione avendo partecipato anche lo scorso anno da sotto età, e il portiere classe 2008 Gabriele Semeraro, entrambi militanti nella compagine biancazzurra. Una grande soddisfazione per il club pugliese, come annunciato nella nota ufficiale: “Ancora una soddisfazione per l’US Fasano e il suo settore giovanile. Determinate opportunità consentono ai nostri ragazzi oltre ad esperienza e formazione anche visibilità tra i vari addetti ai lavori presenti”.

