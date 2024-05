Grottaglie, cantieri senza controlli: il PD chiede chiarezza

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Grottaglie, rappresentato da Francesco Donatelli e Ciro Petrarulo, ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla gestione dei numerosi cantieri aperti in città. L’interrogazione urgente, presentata sia al sindaco che al presidente del consiglio comunale, evidenzia una mancanza di programmazione, coordinamento e controlli adeguati.

Da mesi, i cittadini di Grottaglie subiscono disagi significativi a causa della sovrapposizione dei lavori, spesso condotti senza una chiara organizzazione. In alcuni casi, come nel Viale Matteotti, i lavori sono stati ripetuti più volte, aggravando la situazione. La scarsa informazione e l’assenza di coordinamento hanno causato non solo fastidi ai residenti, ma anche danni alle attività economiche e commerciali locali.

Il Gruppo consiliare del PD riconosce l’importanza dei progetti finanziati dal PNRR e i tempi stringenti imposti, ma sottolinea che la mancanza di una cabina di regia efficace sta portando a risultati disastrosi. Un esempio citato è quello dei lavori in Piazza 4 Novembre, dove interventi non coordinati hanno compromesso l’area del Monumento ai Caduti.

Alla luce di questi problemi, il PD richiede con urgenza un report aggiornato che includa dettagli su ogni cantiere: l’ente committente, le date di inizio e fine dei lavori, l’importo stanziato e eventuali variazioni in corso d’opera. L’obiettivo è fornire alla cittadinanza un’informazione chiara e limitare ulteriori disagi.

Francesco Donatelli, in qualità di presidente del gruppo consiliare del PD, ha formalmente inoltrato questa richiesta urgente, auspicando una risposta celere e dettagliata per il bene della comunità di Grottaglie.

