Galatina, perde il controllo dell’autocarro e sfonda il muro di cinta di un’abitazione

Intorno alle ore 05:00 di sabato mattina, un incidente ha interessato un mezzo pesante, a Galatina.

Dalle prime ricostruzioni, il camion stava percorrendo via Lecce, quando il conducente, per cause ancora da accettare, ha perso il controllo del mezzo. Quest’ultimo ha impattato contro un muro di cinta adiacente l’arteria stradale, e ha divelto una cabina Enel.

L’uomo, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato in codice giallo presso l’ospedale Vito Fazzi. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Lecce, intervenuti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata, garantendo e ripristinando la sicurezza pubblica.

