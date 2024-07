Monopoli: ai dettagli per Virgilio, piace Welbeck

Paolo Virgilio è a un passo dal Monopoli. La trattativa tra il club biancoverde e il centrocampista centrale classe 2005 è molto ben avviata, tanto che restano alcuni dettagli per definire l’ufficialità. Nella stagione appena conclusa, Virgilio si è messo in luce con la maglia del Martina, in Serie D: due reti e quattro assist in 32 gare disputate. Provienente dal settore giovanile del Foggia, dove ha militato nel campionato di Primavera 3, Virgilio ha partecipato con la Rappresentativa di Serie D all’ultima Viareggio Cup giocando tutte e cinque le gare.

Quello di Virgilio potrebbe non essere l’unico acquisto delle ultime ore in mezzo al campo: il Monopoli sta seguendo con un certo interesse anche Nana Welbeck, centrocampista 29enne di proprietà del Catania, che però non intende puntare su di lui nella prossima stagione. Potrebbe nascere un duello con il Taranto, interessato al calciatore, anche se il mirino di Capuano sembra essersi spostato su Salvatore Pezzella (24) dell’Avellino.

