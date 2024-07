Cerignola, l’attacco cambia padroni: ecco Cuppone e Gagliano

D’Andrea e Malcore salutano, Gagliano e Cuppone arrivano, l’attacco del Cerignola cambia padroni e lo fa anche in maniera ufficiale. Il club ha annunciato il colpo dell’estate, Luigi Cuppone è ufficialmente gialloblù dalla serata di lunedì ed ha già raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro di San Giovanni Rotondo. È l’acquisto più importante ed oneroso, al momento, della storia del Cerignola, che per la prima volta ha condotto una trattativa pagando a pieno il cartellino alla società venditrice, al Pescara una cifra probabilmente inferiore ai 200mila euro, al giocatore invece un importante triennale fino a giugno 2027. L’uomo di spicco che gli ofantini cercavano dopo la cessione di due pezzi grossi (Malcore e D’Andrea, appunto).

Annunciato anche l’arrivo di Luca Gagliano, che prosegue la sua avventura a 40 km di distanza dallo “Zaccheria”, stadio in cui il classe 2000 ha indossato la maglia del Foggia nella seconda parte dell’ultima stagione, per lui un biennale. Attaccante relativamente giovane, strutturato e di gamba, proprio come da prototipo di Raffaele, andranno però migliorati i numeri in zona gol, soltanto 12 nelle ultime quattro stagioni con un potenziale ancora tutto da esprimere.

Un’operazione che ricorda proprio quella di D’Andrea, arrivato sul Tavoliere due anni fa, sempre a 24 anni, dopo delle stagioni poco brillanti e ceduto a peso d’oro al Catania proprio in questa sessione di mercato come capocannoniere della squadra dall’alto delle sue 16 reti.

La lista della spesa prevede in realtà un altro attaccante, possibilmente una prima punta di spessore, tassello che potrebbe essere però legato al futuro di Neglia, uno degli elementi considerati in uscita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author