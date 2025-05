Barletta, giovedì l’annuncio delle cariche dirigenziali

BARLETTA – Saranno Beppe Iannone e Savino Daleno a riempire le caselle dirigenziali del Barletta 25/26. L’annuncio ufficiale del club biancorosso arriverà direttamente giovedì pomeriggio alle 17:30, durante la conferenza stampa di presentazione presso lo stadio Puttilli.

Per i due dirigenti si tratta di un ritorno, dopo l’esperienza interrotta al termine della stagione 22/23, conclusa con la semifinale playoff in Serie D persa a Nardò.

Ancora da limare, invece, i dettagli relativi alla guida tecnica, il cui annuncio potrebbe arrivare in un momento successivo. Nicola Ragno resta il favorito, attesa per la posizione di Massimo Pizzulli. Con le nuove cariche assegnate, i biancorossi scaldano i motori per sedersi al tavolo del prossimo girone H.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author