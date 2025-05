Chelsea trionfa in Conference: Betis travolto in rimonta (highlights)

Gli spagnoli partono forte e vanno in vantaggio, ma gli inglesi dominano l’ultima mezz’ora portando a casa il trofeo

Il Chelsea conquista la Conference League superando in rimonta il Betis Siviglia per 4-1, al termine di una partita emozionante e segnata da un cambio radicale nella ripresa. Per il tecnico Enzo Maresca, al suo primo trofeo europeo, si tratta di un successo di prestigio che arriva al termine di una stagione culminata anche con la qualificazione alla prossima Champions League.

L’avvio è però tutto del Betis, che parte fortissimo e trova il vantaggio già al 9’: Isco illumina e serve Abde Ezzalzouli, bravissimo a inserirsi e trafiggere la difesa inglese per l’1-0. L’ex Barcellona continua a seminare il panico, costringendo Malo Gusto a un primo tempo da incubo, mentre Jorgensen salva su Bartra, e Sabaly e lo stesso Abde sfiorano il raddoppio.

REAL BETIS-CHELSEA 1-4: GOL E HIGHLIGHTS

La svolta arriva nella ripresa. Gusto resta negli spogliatoi, dentro Reece James, e soprattutto al 52’ Ezzalzouli è costretto a uscire per infortunio. Da quel momento, il Betis scompare dal campo e il Chelsea prende il controllo totale del match.

Al 66’, Palmer pennella per Enzo Fernandez, che firma l’1-1 con un colpo di testa. Passano appena quattro minuti e tocca a Jackson, ancora su assist di Palmer, ribaltare tutto con il 2-1. Il Betis, in totale apnea, prova a reagire solo a tratti, ma è troppo tardi. All’82’ Dewsbury-Hall serve Jadon Sancho, che con un magnifico tiro a giro cala il tris. In pieno recupero, Caicedo chiude definitivamente i conti finalizzando un contropiede: è 4-1, la sua prima rete nelle coppe europee.

Per il Chelsea è il ritorno alla vittoria internazionale dopo anni difficili, mentre il Betis vede sfumare il sogno del primo titolo continentale. Con questo successo, i Blues diventano la quarta squadra a vincere la Conference League dopo Roma, West Ham e Olympiacos.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author