Taranto, Capuano molla Welbeck: quasi fatta per Pezzella

Cambio di obiettivi in mezzo al campo per il Taranto. Capuano molla Nana Welbeck, 29enne centrocampista del Catania, per dirottare tutte le sue attenzioni su Salvatore Pezzella, 24 anni. La trattativa con il centrocampista scuola Roma dovrebbe essere praticamente definita, tanto che nelle prossime ore è atteso nel ritiro di Viggiano (Potenza) per mettersi a disposizione dello stesso Capuano. Per quanto riguarda la formula, Pezzella dovrebbe essere girato al Taranto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per l’Avellino.

