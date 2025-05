I cortometraggi contro la violenza sulle donne

Fa venire i brividi ascoltare che una percentuale, minima però presente, di adolescenti delle nostre scuole ritiene normale uno schiaffo dato durante una discussione tra fidanzati, normale l’eccesso di gelosia, dover fornire password di social e dispositivi elettronici, persono veicolare foto intime contro il consenso di chi le ha subite. E allora siamo lontani anni luce dalla meta di un cambiamento culturale necessario per evitare altre tragedie. Con il progetto Corti di genere presentato al Museo Castromediano, i ragazzi di alcune scuole del Salento hanno realizzato e proiettato cortometraggi sulla violenza di genere come quello di una ragazza che arriva a perdere la sua immagine nello specchio perché insultata e derisa da un ragazzino cui ha detto di no. È grazie alle sue amiche che ritrova autostima e consapevolezza. Ma non va sempre così

