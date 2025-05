Pizzulli-Martina, le strade potrebbero dividersi: il sogno è una panchina in Serie C

Dopo una lunga gavetta tra i dilettanti, Massimo Pizzulli sogna la Serie C. Al termine di una grande stagione da underdog con il suo Martina, il tecnico classe ’72 si dice pronto al salto di categoria, un balzo che non può però avvenire con gli itrani. Dal ritorno il ritorno in Serie D alle due finali playoff giocate consecutivamente e purtroppo perse: dopo quattro stagioni disputate ad alta intensità alla guida dei biancazzurri, soprattutto al netto delle difficoltà iniziali di quest’ultima, le strade di Pizzulli e del Martina potrebbero dividersi. L’allenatore nativo di Ginosa vanta non pochi estimatori nel massimo campionato dilettantistico, ma la priorità per questa estate pare sia la Lega Pro. A dichiararlo, lo stesso Pizzulli nell’ultima puntata di Lunedì Puglia.

Sulle sue tracce c’era anche il Picerno, ma la Leonessa ha poi optato per la soluzione interna ufficializzando Claudio De Luca per il post Tomei. Nel frattempo c’è chi attende affinché lo stesso Pizzulli possa decidere di regalarsi uno step intermedio prima del salto in C: la Fidelis Andria su tutti monitora con attenzione.

