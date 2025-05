Apulia Film Commission, indagini su dipendente per conflitto interesse

La donna avrebbe svolto funzioni di segreteria nella commissione di valutazione dei progetti per il Film Fund, fondi al cinema

È al vaglio della VI Commissione consiliare il caso di una dipendente della Apulia Film Commission che avrebbe ricoperto ruoli di supporto nella valutazione dei progetti candidati al Film Fund, pur essendo socia di minoranza in una delle società beneficiarie dei finanziamenti.

A riferirlo in audizione è stata Anna Maria Tosto, presidente dell’Afc, affiancata dal direttore amministrativo Antonio Parente, su richiesta dei consiglieri Grazia Di Bari, Tonia Spina, Fabio Romito e Tommaso Scatigna.

Il caso ha generato preoccupazioni su possibili profili di conflitto d’interessi. La consigliera Di Bari ha ribadito l’esigenza di “massima trasparenza nella gestione di risorse pubbliche”, esprimendo dubbi sulla piena applicazione dei criteri previsti in materia di anticorruzione e imparzialità.

“Anche per tutelare il profilo reputazionale dell’Afc stiamo svolgendo ogni approfondimento necessario, nel rispetto delle norme e dei principi di proporzionalità e opportunità”, ha dichiarato Anna Maria Tosto, la quale ha chiarito che la dipendente in questione non ha alcun ruolo decisionale e non ha inciso sull’esito delle valutazioni tecniche, ma non avrebbe dichiarato la propria partecipazione nella società di produzione come previsto dal regolamento interno.

Tosto ha ricordato che nel triennio 2020-2023, la fondazione ha investito 17 milioni di euro in 75 produzioni, con un ritorno economico diretto pari a 44 milioni, e che l’attuale ciclo di fondi prevede oltre 13 milioni di euro di investimento per progetti già avviati.

Tutta la documentazione relativa al piano triennale anticorruzione e alle procedure applicate è stata consegnata alla Commissione. Sono in corso verifiche istruttorie per accertare eventuali responsabilità disciplinari o organizzative.

I consiglieri Spina e Caroli hanno chiesto ulteriori approfondimenti, giudicando la risposta non completamente chiarificatrice. La presidente della Commissione Lucia Parchitelli ha dato disponibilità a una nuova audizione, evidenziando che alcuni aspetti relativi al personale potrebbero rientrare nella competenza della II Commissione o richiedere una seduta congiunta.

