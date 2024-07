Ufficiale: Novakovich è un giocatore del Bari

Andrija Novakovich è ufficialmente un giocatore del Bari. L’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Questo il comunicato ufficiale della società biancorossa.

SSC Bari comunica di aver acquisito dal Venezia FC a titolo temporaneo, con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrija Novakovich (Milwaukee, USA, 21.09.96); l’attaccante ha già raggiunto il ritiro di Roccaraso per aggregarsi al gruppo biancorosso e mettersi a disposizione di mister Longo.

Nato da famiglia serba trasferitasi nel Wisconsin, comincia a giocare a calcio sin da piccolo, proseguendo l’attività anche dopo il termine degli studi. Nel 2014 viene notato dagli inglesi del Reading dopo due buone stagioni giocate nei Chicago Magic PSG. Negli anni anni trascorsi nel Berkshire trova poco spazio così viene mandato in prestito, prima al Cheltenham nel ’15-’16, quindi in Olanda, nel ’17-’18 al Telstar, seconda divisione (35 pres. e 19 gol che gli valgono il titolo di capocannoniere della categoria), e nel ’18-’19 in Eredivisie al Fortuna Sittard (29 pres. e 9 gol). Il Frosinone decide di investire su di lui e, nell’estate ’19, lo porta in Italia: con i frusinati gioca tre stagioni totalizzando oltre 100 presenze condite da 19 reti e 20 assist. Nell’estate del ’23 passa al Venezia giocando in laguna 35 partite (1 gol, 3 assist) passando in prestito al Lecco nella passata stagione dove segna 6 gol nelle 38 gare giocate. Dopo le convocazioni nelle selezioni giovanili, ha vestito la maglia della Nazionale USA in tre occasioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author