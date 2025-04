Brindisi, 10 milioni per l’ampliamento dell’aeroporto del Salento

Un nuovo edificio su due livelli, adiacente all’attuale aerostazione e in prossimità della zona partenze: è questo il cuore del progetto di ampliamento dell’aeroporto del Salento di Brindisi, presentato oggi (venerdì 4 aprile) alla presenza di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, di Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, e Claudio Eminente, direttore Enac. L’investimento complessivo è di circa 10 milioni di euro.

Al primo piano del nuovo edificio sorgeranno nuove aree di imbarco, spazi commerciali e zone per la ristorazione, mentre al piano terra sarà realizzato un innovativo impianto di trattamento bagagli, pensato per ottimizzare le operazioni con le nuove macchine tomografiche per i controlli di sicurezza.

“È la prima opera che parte con i fondi di sviluppo e coesione – ha dichiarato Vasile –, e siamo orgogliosi di essere ancora una volta i primi. L’ampliamento garantirà un’esperienza di viaggio più moderna e un aeroporto sempre più efficiente e competitivo”.

Tra gli interventi previsti anche la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano e la riqualificazione di un’area vicina allo scalo, per un totale di 2.500 nuovi posti auto.

