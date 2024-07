Malcore – Loiodice, il duo stellare si ricongiunge a Casarano

Finì esattamente così l’ultima volta che Giancarlo Malcore e Nicola Loiodice giocarono insieme, con il trofeo valido la promozione in Serie C. Era la stagione 2021/2022, erano rispettivamente il nove ed il dieci dell’imbattibile Cerignola di Pazienza che vinse con settimane di anticipo il Girone H di Serie D. Una delle coppie più forti della storia del calcio pugliese, ben 59 gol in due tra il 2020 ed il 2022, che fa sognare i tifosi del Casarano. Questo duo inarrestabile si ricongiunge in rossazzurro, il club salentino ha ufficializzato ormai da giorni l’acquisto di Loiodice, decisivo nella promozione dell’Altamura ed accoglie Malcore, uomo mercato dell’estate per cui il Casarano ha sbaragliato la concorrenza con una maxiofferta all’attaccante ed un conguaglio al Cerignola per il suo cartellino.

Un Casarano al top per una stagione da condurre al top, quella del ritorno in carica del presidente Antonio Filograna con un solo obiettivo: quello di approdare in Serie C. Insieme Malcore e Loiodice ci sono già riusciti, ma anche da soli: il bomber dalla chioma bionda ha confermato i suoi numeri tra i professionisti realizzando 28 gol in due stagioni, il fantasista barese ha espresso il suo talento cristallino anche a Barletta ma soprattutto ad Altamura, vincendo il campionato da assoluto trascinatore a suon di reti, giocate ed assist, per lui 27 centri e 20 passaggi a gol nelle ultime due annate, numeri da giocatore totale. Dunque, insieme o in solitaria, il Casarano punterà su due assoluti top player per la categoria, senza dimenticare gli altri innesti di spessore, in primis in attacco dove sono già arrivati Saraniti ed Opoola che di promozioni, insomma, se ne intendono.

È lecito che questa immagine faccia sognare i tifosi rossazzurri, nel 2022 Malcore e Loiodice venivano ritratti così e venerati dalla piazza ofantina, chissà se la storia potrà ripetersi tre anni dopo. Intanto Casarano è pronto a godersi un duo stellare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author