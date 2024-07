Eccellenza, il Gallipoli annuncia Tarantino e Mariano

Il Gallipoli Calcio annuncia l’arrivo di due nuovi giocatori. Gabriel Tarantino, nato nel 2001 a Copertino, è un centrocampista cresciuto nelle giovanili del Lecce. Ha poi militato in squadre come Francavilla in Sinni, Virtus Matino, Fossano, Manduria e, nell’ultima stagione, nel Polimnia. Tarantino vanta oltre 70 presenze in Serie D.

Il secondo acquisto è Christian Mariano, attaccante nato nel 2000 a Otranto. Mariano ha mosso i primi passi nel Monopoli, per poi giocare con Taranto, Fidelis Andria, Nardò e Bitonto, prima di approdare al Gallipoli nella seconda parte della scorsa stagione. Con oltre 100 presenze in Serie D e alcune apparizioni in Serie C, Mariano si unisce alla squadra portando esperienza e qualità.

