Europa e Conference: Bodo stende la Lazio, Fiorentina ok col Celje

Serata a due facce per le italiane nelle coppe europee. Nell’andata dei quarti di Europa League, la Lazio crolla 2-0 in casa del Bodo/Glimt e ora la strada per le semifinali si fa in salita. Sul campo gelato dell’Aspmyra Stadion, i norvegesi dominano fisicamente e tatticamente: dopo un primo tempo in cui Mandas tiene a galla i biancocelesti con grandi interventi su Hauge e Berg, nella ripresa è Saltnes a spaccare il match con una doppietta al 47’ e al 69’. Solo Mandas, nel finale, evita un passivo più pesante. Bodo/Glimt-Lazio 0-2: HIGHLIGHTS

In Conference League, la Fiorentina batte 2-1 il Celje al termine di un match complicato. Ranieri sblocca il punteggio al 27’, con la collaborazione del portiere avversario Ricardo Silva. Nella ripresa, Mandragora firma il raddoppio su rigore, ma gli sloveni accorciano poco dopo, sempre dal dischetto, con Delaurier-Chaubet (fallo di Pongracic). De Gea decisivo nel finale con due interventi salva-risultato. Nota dolente per i viola: le ammonizioni a Dodo, Zaniolo e Moreno, tutti diffidati, che salteranno il ritorno a Firenze in programma giovedì prossimo. Celje-Fiorentina 1-2: HIGHLIGHTS

