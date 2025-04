Le probabili formazioni di Bari-Palermo: Lasagna sfida Pohjanpalo

Ultima spiaggia per i playoff? Forse si, almeno sul piano morale ed emotivo. Sicuramente Longo ha ragione su un aspetto: gare così si preparano da sole, qui bisogna essere squadra e dimostrare il proprio valore, sbagliare il meno possibile. I dettagli prima di tutto. Il Bari affronta il Palermo con questo spirito: dopo la disfatta di Carrara, ma anche dopo l’ottima prestazione di Catanzaro. Servirà orgoglio, anche perché i rosanero – che puntano ancora su Dionisi in panchina – hanno sorpreso tutti rifilando cinque reti alla capolista Sassuolo. Sugli scudi Pohjanpalo: 8 gol di già. Ma il Bari ne ha mandati 19, di giocatori diversi, a segno.

SCELTE. Sembra ancora non al meglio Lella, per il resto molti dei reduci del Ceravolo diranno la loro in campo. Spazio ancora a Lasagna, forse anche a Maggiore. Riconfermato Favasuli, modulo sempre il 3-5-2, che sembra essere l’assetto tattico definitivo della squadra. Sarà 3-4-1-2 per i siciliani: occhio anche a Brunori, ma anche ad una squadra che nei singoli avrebbe dovuto essere ben più in alto. Calcio d’inizio al San Nicola alle ore 20.30. Si potrà seguire la diretta testuale sul sito Antennasud.com.

BARI-PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

BARI (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Favasuli, Maita, Benali, Maggiore, Dorval; Falletti; Lasagna. All. Longo. PALERMO (3-4-1-2): Audero; Baniya, Magnani, Diakité; Pierozzi, Gomes, Blin, Lund; Verre; Brunori, Pohjanpalo. All. Dionisi Arbitro: Bonacina Assistenti: Cipriani e Arace IV: Grasso VAR: Pairetto AVAR: Maggioni

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author