Team Altamura-Picerno 1-2: Graziani gela il D’Angelo

96′ : Finisce qui al “D’Angelo”: il Picerno espugna 1-2 Altamura e mette a segno il 15 risultato utile consecutivo, grazie ad una doppietta di Graziani che lancia i lucani al quinto posto in classifica. Beffa invece per l’Altamura che rimanda l’appuntamento matematico con la salvezza, nel finale viene espulso anche mister Di Donato

95′ ALTAMURA : Sassata di Ganfornina direttamente da calcio di punizione, palla fuori di poco

94′ : Ammonito Papini del Picerno

93′ IL VANTAGGIO DEL PICERNO: GRAZIANI ! Eurogol di Graziani che si inventa una traiettoria fantastica dalla distanza, sfera sotto l’incrocio e doppietta per lui

90′ : 4′ di recupero

87′ IL PAREGGIO DEL PICERNO: GRAZIANI ! Invito dalla destra di De Ciancio per Graziani che dal limite angola la conclusione e batte Viola. Parità ristabilita al “D’Angelo”

83′ ALTAMURA : Il subentrato Onofrietti calcia da posizione invitante, Merelli si fa trovare pronto nel neutralizzare

77′ PICERNO : Dentro De Ciancio e Petito per Franco e Guerra. Terminati i cambi anche per la formazione di Tomei

77′ ALTAMURA : Escono Franco, D’Amico e Leonetti per Bumbu, Onofrietti e Palermo. Sostituzioni esaurite

73′ GOL DELL’ALTAMURA: LEONETTI! D’Amico serve in profondità Leonetti che si libera di un avversario e solo davanti a Merelli insacca per l’1-0. Dodicesimo centro ufficiale in campionato per l’attaccante

70′ PICERNO : Tentativo dalla distanza di Franco, Viola si distende e devia lateralmente

67′ ALTAMURA : Altra sostituzione per i murgiani, dentro Ganfornina, esce Simone

63′ ALTAMURA : Primo cambio per la formazione di Di Donato, entra Dipinto per Ortisi. Si passa al 3-5-2

59′ PICERNO : Escono Cardoni ed Esposito, al loro posto entrano Palazzino e Volpicelli

53′ PICERNO : Ammonito Graziani

51′ PICERNO: Cross di Pagliai per Maiorino, colpo di testa schiacchiato che non crea pericoli

45′: INIZIA IL SECONDO TEMPO

➕ SECONDO TEMPO ➕

48′ : Finisce il primo tempo al “Tonino D’Angelo”, si va a riposo a reti vergini, ma non sono mancate le emozioni tra Altamura e Picerno

45′ : Concessi 3 minuti di recupero, si giocherà fino al 48′

44′ PICERNO : Cambio forzato allo scadere del primo tempo, fuori Salvo per Papini

42′ : Giallo per Leonetti, il primo per un giocatore dell’Altamura

38′ PICERNO : Si ripete l’asse che aveva portato al palo, Esposito per Salvo che questa volta impatta di testa e spedisce alto

28′ : Ammonito Maselli del Picerno, primo giallo dell’incontro

27′ ALTAMURA : Rolando sulla destra combina con Rizzo, la difesa ospite mura in angolo

24′ : Ammonito Tomei, tecnico del Picerno, per proteste

23′ PALO DEL PICERNO! Sventagliata di Esposito per Salvo che sbuca di testa sul secondo palo, ma coglie il legno alla destra di Viola

21′ GOL ANNULLATO ALL’ALTAMURA: Conclusione potente dalla distanza di Ortisi, Simone interviene sulla traiettoria e insacca, ma viene colto in fuorigioco

14′ OCCASIONISSIMA PICERNO! Esposito raccoglie la palla dopo una gran giocata di Cardoni, in area calcia a botta sicura, ma De Santis è super nel rifugiarsi in corner

10′ OCCASIONE ALTAMURA! : Leonetti, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Franco, spara alto con il mancino, grande chance per i murgiani

8′ PICERNO : La prima vera occasione è del Picerno, Esposito trova Graziani in area, la cui torsione viene neutralizzata in due tempi da Viola

4′ TEAM ALTAMURA : Cross dalla destra di Rolando per Leonetti, sfera alta per l’attaccante che non può deviare di testa

1′: PARTITI !

➕ PRIMO TEMPO➕

TEAM ALTAMURA-PICERNO 1-2

RETI : 73′ Leonetti (A), 87′ e 93′ Graziani (P)

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Viola; Ortisi (63′ Dipinto), Silletti, De Santis, Rizzo; Franco (77′ Bumbu), Grande, D’Amico (77′ Onofrietti); Rolando, Simone (67′ Ganfornina), Leonetti (77′ Palermo); D’Amico. A disposizione: Spina, Sadiki, Andreoli, Dibenedetto, Lagonigro. All: Di Donato



PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Salvo (44′ Papini), Pagliai, Manetta, Guerra (77′ Petito); Maselli, Franco (77′ De Ciancio); Cardoni (59′ Palazzino), Graziani, Esposito (59′ Volpicelli); Maiorino. A disposizione: Summa, Seck, Flocco, Djibril, Pellegrino. All: Tomei

ARBITRO: Mario Picardi (Viareggio)

ASSISTENTI: Luigi Ingenito (Piombino) e Gianluca Li Vigni (Seregno)

QUARTO UFFICIALE : Emanuele Velocci (Frosinone)

AMMONITI: Tomei (P), Maselli (P), Leonetti (A), Graziani (P), Papini (P)

ESPULSO : Di Donato (A)

RECUPERI: 3′ pt, 4′ st

NOTE: angoli 1-6

