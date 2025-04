Schianto sulla Bisceglie-Andria: quattro feriti gravi

Violento impatto fra due auto questa sera, 4 aprile, sulla strada provinciale che collega Bisceglie ad Andria, nel territorio comunale di Trani. Per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia e una Mazda si sono scontrate poco dopo una curva. Nell’impatto sono rimaste ferite in modo grave quattro persone. Tra queste, anche una donna in stato di gravidanza. Sul posto iil 118, gli agenti di polizia locale di Trani e i vigili del Fuoco di Barletta e Corato. Due dei feriti sono stati trasportati all’ospedale “Bonomo” di Andria, mentre gli altri due sono stati trasferiti d’urgenza al “Dimiccoli” di Barletta. Dopo l’impatto, una delle auto è stata finita contro un albero.

