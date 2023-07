Potenza Calcio: un nuovo difensore agli ordini di mister Colombo

Il Potenza Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per acquisire le prestazioni sportive di Rosario Damiano Maddaloni. Nato a Palermo il 2 luglio 1998, il calciatore riveste il ruolo di difensore. In carriera maturate 71 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia di Serie C. Arriva dalla Imolese. Ha vestito anche le maglie di Lucchese, Cesena, Palermo, Rende. Maddaloni ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.

La società rivolge un caloroso benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro.

