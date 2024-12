Promozione, Soccer Trani: scontro chiave con Stornara

Domenica alle 14.30, allo stadio comunale “Nicola Lapi”, andrà in scena la quindicesima giornata di campionato: la Soccer Trani sfida la Soccer Stornara. Alla vigilia del match, il tecnico Fabrizio Mascia e il centrocampista Sebastian Binetti hanno parlato in conferenza stampa, facendo il punto sulla squadra e sugli obiettivi.

Fabrizio Mascia ha commentato i cambiamenti avvenuti nel mercato di dicembre: “Mi dispiace per Jeladze, che per cause di forza maggiore è dovuto andare via temporaneamente, e per Dragonetti, che ha scelto di misurarsi in una nuova realtà. Gli faccio un grande in bocca al lupo e lo ringrazio per quanto ci ha dato. Domani sarà un momento chiave per la fiducia: vincere sarà fondamentale”.

Sebastian Binetti ha sottolineato la solidità del gruppo: “La squadra è sana, unita e pronta. Con i nuovi acquisti si sono già visti risultati positivi domenica scorsa. Ci siamo allenati bene e domani dobbiamo fare punti. La metà dei ragazzi sono di categoria superiore: l’obiettivo è puntare alle prime posizioni per centrare il traguardo stagionale”.

Un match delicato, dunque, che rappresenta una tappa importante nella corsa della squadra verso i vertici della classifica.

