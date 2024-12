Eccellenza, UC Bisceglie cerca l’impresa in casa del Barletta

Non si ferma il campionato di Eccellenza Pugliese, e domani alle 15:30, al Puttilli di Barletta, l’Unione Calcio Bisceglie scenderà in campo per una sfida complessa e stimolante contro il Barletta, valida per il 20° turno e prima giornata del girone di ritorno.

Gli azzurri arrivano all’appuntamento forti di otto risultati utili consecutivi che li hanno portati a chiudere il girone d’andata al quarto posto, con 30 punti, in coabitazione con l’Atletico Acquaviva. Un traguardo che certifica il buon lavoro svolto dagli uomini di mister Monopoli, ma che lascia anche qualche rimpianto per i punti persi soprattutto tra le mura amiche. Ora, con maggiore consapevolezza nei propri mezzi, il gruppo punta a confermare il trend positivo, nonostante l’impegno proibitivo contro i biancorossi.

Il Barletta, guidato da mister De Candia, ha dominato il girone d’andata con un percorso quasi perfetto: 16 vittorie, 3 pareggi e 51 punti, che valgono un vantaggio di +14 sulla seconda, Polimnia. Un ruolino che testimonia la forza di una squadra capace di minimizzare ogni sforzo degli avversari.

Per l’Unione Calcio, il match rappresenta una vera prova del nove. Nei tre precedenti stagionali contro i biancorossi – tra campionato e coppa – gli azzurri non sono riusciti a raccogliere punti (0-2, 0-3 e 0-1), pur giocando a viso aperto e creando occasioni che avrebbero meritato miglior fortuna.

Fischio d’inizio affidato al sig. Giorgio Carmelo De Benedictis, coadiuvato dagli assistenti Roberto Francesco Prigigallo e Angelo Conversa, tutti della sezione di Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author