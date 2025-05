Nicola Grieco e la favola del suo Cerignola: “Uniti per la storia”

Vicenza, Ternana, Pescara e… Cerignola. Queste le quattro squadre che si contendono un posto in Serie B. E chi lo avrebbe mai detto? Poco tempo fa, forse, neanche Nicola Grieco, principale artefice della favola gialloblù, partita del 2014 dalle polveri della Prima Categoria ed undici anni dopo alle soglie della cadetteria, traguardo mai lontanamente immaginato dalla Cerignola calcistica prima di questa fantastica stagione.

Il presidente come non lo avete mai visto e le sue parole nel servizio.

