Barletta, ratificato l’accordo preliminare: Romano cede il 30% al Gruppo Audace

È stato ratificato presso lo studio legale Cianci l’accordo preliminare per l’allargamento della base societaria del Barletta Calcio. Il presidente biancorosso Marco Arturo Romano ha incontrato sabato pomeriggio il gruppo imprenditoriale a capo dell’Audace Barletta, rappresentato da Michele Dibenedetto, Vincenzo Bellino e Giuseppe Peres. L’intesa tra le parti è stata raggiunta sulla base della redistribuzione delle quote della SSD: la maggioranza, pari al 70%, resta nelle mani dell’attuale numero uno del club, mentre il 30% passa nelle mani degli imprenditori barlettani. Entro il 28 febbraio 2026, l’attuale patron cederà un ulteriore 19% a Dibenedetto, Bellino e Peres. Questi ultimi, inoltre, hanno ottenuto l’ingresso nello staff dirigenziale di Beppe Iannone e Savino Daleno, che andranno a sostituire Vincenzo De Santis e Bartolo Lorusso nell’organigramma biancorosso.

La firma è stata apposta alla presenza di Michele Cianci, legale rappresentante del gruppo Audace, e di Luca Tilia, avvocato di fiducia di Romano.

L’obiettivo, adesso, è quello di guardare alla composizione tecnica per la Serie D 25/26. La panchina è il primo nodo da sciogliere, con Nicola Ragno che resta il nome più accreditato per rilevare l’eredità di De Candia. Attesa per le sorti del blocco che fa capo al tecnico molfettese già a Brindisi, ovvero Jansen, Citro e Rajkovic. La nuova dirigenza biancorossa ha la possibilità di sottoscrivere contratti preliminari entro il 25 giugno, per poi ufficializzare i calciatori già opzionati attraverso la normativa aggiornata della Lega Dilettanti.

