Eccellenza: Ufficiale, Bisceglie ingaggia Nicolò Scarimbolo

Si concentrano sul reparto difensivo le prime battute di mercato per il Bisceglie Calcio. Dopo l’ingaggio di Michele Aprile, il sodalizio nerazzurro si è assicurato le prestazioni del promettente centrale Nicolò Scarimbolo, classe 2001, lo scorso anno in forza al Borgorosso Molfetta (18 presenze e una rete).

Originario di Altamura, Scarimbolo è transitato dalle giovanili dell’Ascoli prima di esordire in D con la maglia del Bitonto. Dotato di notevole stazza fisica e gran temperamento, il neo acquisto del Bisceglie ha poi militato sempre in quarta serie tra le file della Team Altamura, preludio alla parentesi di un anno e mezzo in Eccellenza con il Città di Mola.

Nella passata stagione, Scarimbolo si è messo in evidenza con il Borgorosso disputando da titolare entrambe le partite vinte dai molfettesi a spese dei nerazzurri, suscitando favorevole impressione proprio nella dirigenza stellata.

Nelle scorse ore l’accordo raggiunto tra il club presieduto da Vincenzo Racanati e il giovane difensore. “Sono pronto a mettermi a disposizione e a fornire il mio contributo per una stagione di alto profilo a livello collettivo e individuale – esordisce Scarimbolo -. Ho la consapevolezza di essere approdato in una società importante che punta ad obiettivi ambiziosi e tale aspetto mi stimola ulteriormente. Sono stato contento e lusingato per la “corte” del Bisceglie attraverso il direttore Faccilongo che confida molto nelle mie qualità, darò il massimo fin dal primo giorno”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp