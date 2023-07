Clamoroso: Il Rotonda potrebbe rinunciare alla D: ‘Non ci sono i presupposti’

Ad oggi non sussistono minimamente le condizioni per poter andare avanti ; andiamo incontro alla reale possibilità di rinunciare, con immenso dispiacere, a partecipare al prossimo campionato di Serie D, il quale richiede uno sforzo immane sotto ogni punto di vista.

IL PUNTO – Dopo la vittoria del campionato di Eccellenza Regionale della scorsa stagione, come comunicato anzitempo pubblicamente in un’intervista dello scorso marzo, il Presidente Onorario Franco Bruno, il quale da sempre è stato il pilastro fondamentale su cui si è sorretta la nostra associazione sportiva, ha manifestato la sua volontà di disimpegnarsi, dopo 40 anni trascorsi nel mondo del calcio e dopo aver portato alla ribalta nazionale la nostra squadra, permettendo ad essa di partecipare a ben 7 campionati nazionali di Serie D .

Si rimarca per l’ennesima volta che, da sempre, la nostra Associazione sportiva è aperta a chiunque voglia entrare a farne parte ed a contribuire, sotto qualsiasi forma, con le proprie idee, il proprio progetto ed il sostegno economico. Ci si auspica che si facciano avanti nuove figure che possano dare linfa alla società ed un contributo fondamentale per la prosecuzione dell’attività sportiva della società stessa, affinché gli sforzi profusi sino ad ora non risultino vani e per continuare a portare avanti la nostra tradizione sportiva ormai consolidata.