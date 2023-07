Ufficiale: Potenza, Gagliano arriva in prestito dal Padova

Il Potenza ha ufficializzato di Luca Gagliano, che arriva in prestito dal Padova. Nato ad Alghero (Sassari) il 14 luglio 2000, l’attaccante è cresciuto nelle giovanili del Cagliari, con cui ha debuttato anche in Serie A. In Serie C ha maturato 49 presenze, tra campionato e Coppa Italia, con le maglie di Padova, Avellino e Olbia.

