Cerignola, piace Viola per la porta. Achik interessa al Cittadella

Nel servizio le parole del direttore sportivo Elio Di Toro.

CERIGNOLA – Ringiovanire la rosa, puntare su under di qualità, il Cerignola si sta muovendo in tal senso per arricchire l’organico a disposizione di Ivan Tisci. Il profilo per la porta potrebbe essere Antonino Viola, classe 2003 di proprietà del Lecce e nella passata stagione titolare a Nardò. Si tratta con il club giallorosso, che potrebbe cedere il ragazzo in prestito. Si attendono le ufficialità del difensore Bruno Prati e dei terzini Umberto De Luca e Luca Canale, tutti nati nel 2004 e pronti a giocarsi un posto importante nelle nuove gerarchie. Saltata la lunga trattativa per Marco Bosisio: c’era l’accordo con il Bari ma il calciatore avrebbe preferito il Renate. Raffreddata anche la pista Federico Mazzarani.

L’altra priorità del momento riguarda le cessioni, specialmente di quei calciatori che non rientrerebbero nel progetto. Nelle ultime ore si sarebbe registrato l’interesse del Brindisi per Manuel Botta. Spicca l’interesse del Cittadella per Ismail Achik, per il quale la richiesta tocca i 500mila euro. Da capire le intenzioni della società veneta, il Cerignola resta irremovibile.

