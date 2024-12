Tragedia a Rubiera: macchinista investito e ucciso da un treno

Grave incidente nella serata di mercoledì 11 dicembre allo scalo merci di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. Un macchinista di Mercitalia, divisione del Gruppo Ferrovie dello Stato, è stato travolto e ucciso da un treno regionale in corsa intorno alle 20:40.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, stava percorrendo a piedi i binari per raggiungere la stazione dopo il turno di lavoro quando, probabilmente avvicinandosi troppo ai binari, è stato investito.

La circolazione sulla linea Milano-Bologna è stata immediatamente sospesa per consentire i rilievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati a chiarire la dinamica dell’incidente, che si sarebbe verificato nei pressi della stazione di Rubiera. Per il macchinista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

