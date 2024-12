Eccellenza Calcio F, esordio vincente per Molfetta: battuto il Foggia

Il Molfetta Calcio Femminile inizia al meglio il campionato d’Eccellenza, conquistando i primi tre punti contro il Foggia, una delle favorite per la vittoria finale del torneo. Una prova di carattere e determinazione, che ribalta l’esito dell’ultimo confronto tra le due squadre, vinto meno di un mese fa dalle rossonere.

Sul sintetico del “Poli”, le biancorosse scendono in campo senza timori, consapevoli del valore delle avversarie e dell’importanza della posta in palio. Il match si sblocca al 20’ grazie ad Arianna Cimadomo, che trasforma con freddezza un rigore concesso per un fallo di Cilento su Lombardi. Il Foggia prova a reagire, ma il Molfetta si difende con ordine e punge in contropiede.

Alla mezz’ora, un altro episodio decisivo: Cilento commette fallo su Carlucci in area e, già ammonita, rimedia il secondo giallo. Dal dischetto, Cimadomo firma la doppietta personale nel giorno del suo ventesimo compleanno, portando a 11 i gol in maglia biancorossa e scrivendo un’altra pagina nella storia statistica del club.

Il Foggia accorcia le distanze all’11’ della ripresa con Carlone, interrompendo l’imbattibilità di Silvia Stella dopo 244 minuti, ma le biancorosse non si fanno intimorire. Con grinta e organizzazione, respingono i tentativi avversari, sfiorando il tris nel recupero.

Con questa vittoria, il Molfetta centra il quarto successo stagionale tra coppa e campionato, preparandosi al meglio per il derby di domenica contro il Phoenix Trani. Una squadra che dimostra di avere non solo talento, ma anche cuore e determinazione.

